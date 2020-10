HINGESOOJUS ⟩ Kohutava koduvägivalla all kannatanud Sigre: ühe raseduse ma kaotasin, kui ta pani mulle 21 noahaava

Sigre elu on kulgenud õõvastavaid radu pidi. Ta on kannatanud perevägivalda kõige julmemal viisil. «Kui ta purju jõi, siis olid noad, kirved – veri lendas kogu aeg. Ühe raseduse ma kaotasin, kui ta pani mulle 21 noahaava,» kirjeldab Sigre kohutavat vägivalda, mida tema vastu on kasutatud.